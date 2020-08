Calciomercato Milan – Betis e Siviglia sulle tracce di Calabria

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Real Betis e i cugini del Siviglia hanno messo gli occhi su Davide Calabria che nella giornata di ieri ha cambiato procura passando da Alessandro Lucci a You First Sports (nuovo agente Alessandro Favaro) che cura gli interessi di molti calciatori spagnoli tra cui Fabian Ruiz e Luis Alberto. Facile pensare ora che il classe 1996 possa essere ceduto dai rossoneri in Spagna. La quotazione è di circa 10 milioni.

RISCATTO REBIC: LE ULTIME SUL CROATO>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>