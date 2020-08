GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 9 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 9 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Apertura con la nomina di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri quale allenatore della Prima Squadra della Juventus. È durato soltanto una settimana il suo incarico alla guida della formazione bianconera Under 23. Esonerato, quindi, il tecnico toscano. Per Fabio Paratici, Chief Football Officer della ‘Vecchia Signora‘, Pirlo “è un predestinato” ed è stato scelto perché proporrà un “calcio europeo”.

Con l’addio a Sarri, Cristiano Ronaldo resterà sicuramente a Torino. In alto, sotto la testata, spazio all’Inter di Antonio Conte, che si affida ai senatori Ashley Young, Victor Moses e Diego Godín per vincere l’Europa League: i tre, infatti, hanno già vinto in Europa con le precedenti squadre. In basso, infine, la sconfitta, 1-3, del Napoli contro il Barcellona di Lionel Messi al ‘Camp Nou‘: eliminazione dalla Champions League e rimpianti per Gennaro Gattuso, tecnico azzurro.

