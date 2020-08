Juventus, Pirlo sarà il sostituto di Sarri: il comunicato ufficiale

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – È successo tutto in poche ore: l’eliminazione dalla Champions League (non una novità), l’esonero di Maurizio Sarri e l’ufficialità del nuovo allenatore. Sarà Andrea Pirlo, a sorpresa, il sostituto di Sarri sulla panchina della Juventus.

Scelto come allenatore dell’Under-23, nemmeno qualche giorno e subito la promozione in prima squadra. La redazione di Pianetamilan vi aveva annunciato in esclusiva la scelta del club. Adesso è anche arrivato il comunicato ufficiale della Juve sull’ex Milan Pirlo:

“Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. 41 anni, nato a Flero in provincia di Brescia, Andrea Pirlo ha una carriera leggendaria da calciatore che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League al Campionato del Mondo nel 2006. Nei suoi quattro anni alla guida del centrocampo della Juventus, Pirlo ha vinto altrettanti scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe.