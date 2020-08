Il messaggio social di CR7 fa tremare la Juventus

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – L’eliminazione, l’ennesima, della Juventus dalla Champions League è stata ancora una volta clamorosa. Una figuraccia che una squadra di questo livello non può permettersi, soprattutto se contro la settima del campionato francese. E il futuro di CR7? Ieri è stato l’unico a credere davvero nella rimonta, gli altri tutti comparse.

Cristiano Ronaldo ha ormai 35 anni, non ha tempo di aspettare la ricostruzione della Juventus. Soprattutto visto che sarà Andrea Pirlo il prossimo allenatore. Un traghettatore, con zero esperienza in panchina. Per questo il messaggio social di CR7 fa spaventare i tifosi bianconeri. L’era di Cristiano Ronaldo alla Juve è già finita? Questo il suo messaggio:

“La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo, così che possiamo definirci uno dei migliori e più grandi club del mondo.

Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a fare sempre meglio ogni anno.

Ma i tifosi chiedono di più da noi. Si aspettano di più da noi. E dobbiamo mantenere, dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative. Possa questa breve pausa di vacanza consentire a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai”.

JUVENTUS, PIRLO NUOVO ALLENATORE: IL COMUNICATO >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>