Calciomercato Milan – Milenkovic, sorpasso dell’Inter: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter supera il Milan nella corsa per Nikola Milenkovic. Il difensore centrale ha un contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina, ma il calciatore non sembra aver alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto.

Il Milan è da tempo interessato a Milenkovic (anche se la valutazione di 40 milioni è considerata eccessiva), ma nelle ultime ore l’Inter avrebbe accelerato. Ci sono stati infatti dei contatti tra il club nerazzurro e la Fiorentina, anche perchè Skriniar e Godin non hanno soddisfatto Antonio Conte in questa stagione. I rapporti tra le due società sono buoni (vedi l’operazione Dalbert) e dunque è probabile che l’acquisto di Milenkovic vada in porto.

