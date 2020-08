TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 10 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 10 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua prima pagina odierna ancora ad Andrea Pirlo e lo fa con l’intervista esclusiva a Luca Toni, ex compagno del ‘Maestro‘ per 6 mesi in bianconero. L’ex centravanti, tra le altre, di Fiorentina, Bayern Monaco e Roma auspica che la Juventus, come colpo per il centrocampo 2020-2021, regali al neo-tecnico un acquisto del calibro di Paul Pogba.

In alto, sotto la testata, la carica di Antonio Conte in vista di Inter-Bayer Leverkusen di stasera, ore 21:00, a Düsseldorf: i nerazzurri vogliono fortemente arrivare in fondo in Europa League. Infine, nel riquadro laterale, si parla del calciomercato del Torino, con l’assalto decisivo dei granata a Ricardo Rodríguez, terzino sinistro svizzero rientrato al Milan per fine prestito dal PSV Eindhoven e precisa richiesta del nuovo allenatore, Marco Giampaolo.

