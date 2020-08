Calciomercato Milan – Paqueta via in qualche operazione di scambio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, parlando del compito che aspetta Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, sul fronte del mercato in uscita in quest’estate, ha ricordato come i rossoneri non abbiano un grande big sulla lista dei partenti che possa fruttare una plusvalenza importante per le casse del club.

Resta, comunque, sul mercato Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997, che, secondo il quotidiano torinese pesa a bilancio circa 29 milioni di euro. Difficile trovare, dunque, qualche club disposto a sborsarne 30-35 visto che l’ex Flamengo, in rossonero, non ha mai convinto.

Più semplice che Paqueta venga inserito in qualche scambio, ad esempio con la Fiorentina per Nikola Milenković o Federico Chiesa. DIFESA MILAN 2020-2021: ECCO CHI PARTE, CHI RESTA E CHI PUÒ ARRIVARE >>>