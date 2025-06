Siamo nella prima settimana ufficiale di calciomercato e le voci non si fermano, anzi. Protagonista anche il Milan, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Tijjani Reijnders è praticamente un nuovo calciatore del Manchester City per 55 milioni di euro più bonus. In partenza anche Theo Hernandez, mentre su Maignan e Leao ci sono molte voci. E le entrate? I rossoneri sono a un passo da chiudere il colpo Luka Modric, ma non solo. A centrocampo ci sarà sicuramente almeno un altro investimento. Ecco le ultime importanti novità.