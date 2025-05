Milan, il pupillo di Allegri. I motivi dell’interesse per Nicolussi Caviglia

Sappiamo che il primissimo obiettivo di mercato del Milan è Samuele Ricci. Tuttavia, il suo possibile arrivo non esclude quello di Nicolussi Caviglia, dato che entrambi sono calciatori italiani e non possono non far bene per quanto riguarda le famose liste. Eppure, il ragionamento attorno al classe 2000 di proprietà del Venezia riguarda anche il campionato italiano, data la povertà di veri e propri talenti nostrani. Il suo cartellino è ampiamente accessibile, si parla di una valutazione di 10/15 milioni di euro, e può diventare una vera e propria opportunità, data anche la giovane età (24 anni).