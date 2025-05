Theo Hernandez, perché vai via? Il Milan e i motivi di una rottura inevitabile

Qualcosa si è inevitabilmente rotto. Theo Hernandez non fa una partita da Theo Hernandez da diverso tempo, forse l'ultima nella finale di Supercoppa contro l'Inter, e il Milan si interroga: è giusto rinnovare il suo contratto? Dietro questa domanda vi sono anche le più consuete dinamiche di mercato, perché è chiaro che perdere un giocatore a parametro zero risulta essere sempre un peccato. E allora via alle indiscrezioni, alle voci che parlano di un divorzio consensuale, di un prezzo fissato e di un'attesa per l'offerta giusta. Arriverà? Non lo sappiamo, dato che, almeno per ora, gli estimatori del terzino francese parlano solo arabo.