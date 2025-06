Milan, cessione Reijnders: impatto a bilancio e plusvalenza. E i bonus ...

Milan, Reijnders: l'impatto a bilancio della cessione. Maxi plusvalenza con doppia incognita

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il costo storico del centrocampista olandese è di 20,5 milioni di euro. Reijnders ha un contratto col Milan fino a giugno 2030 a 3,5 milioni netti a partire dalla prossima stagione, ovvero 4,59 milioni. Quota di ammortamento? Poco più di 2,5 milioni, per un costo a bilancio che dal 2025/26 sarebbe stato di circa 7 milioni di euro. Il valore a bilancio di Reijnders al giugno 2025 è sceso a 12,3 milioni di euro. Se consideriamo una cifra di 55 milioni di euro più bonus per la sua cessione al Manchester City, la plusvalenza per la sua cessione sarebbe di 42,7 milioni di euro che impatterebbe i conti della stagione 2024-25. Due incognite: da questa cifra, si legge, va dedotto il 10% sulla plusvalenza che spetterebbero all’AZ Alkmaar. Il Milan dovrebbe quindi versare 4,27 milioni di euro al club olandese, per un impatto complessivo sui conti 2024/25 positivo per poco più di 38,4 milioni di euro.