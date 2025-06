Pedullà su Reijnders: “Ecco quanto ha ottenuto il Milan per la cessione”

Ci siamo, è praticamente fatta. Tijjani Reijnders sarà un giocatore del Manchester City per la prossima stagione. 70 milioni la cifra con cui il Milan ha chiuso l'affare, bonus inclusi. L'olandese è stato senza dubbio il giocatore più brillante della negativa annata del Milan, collezionando ben quindici gol e cinque assist. Aveva firmato coi rossoneri nell'estate del 2023: all'AZ erano andati 20,5 milioni. Adesso, però, il club rossonero punta a guadagnare qualcosa in più dalla cessione del suo centrocampista top.

Arrivano ulteriori conferme anche dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, che in un recentissimo tweet, che specifica come il Milan abbia ottenuto più bonus per arrivare a 75 milioni di vendita, nel caso vengano raggiunti determinati obiettivi. Quella di Reijnders, considerando anche i bonus, potrebbe diventare la cessione più cara di sempre della storia del Milan. Al momento, infatti, il primato resiste dalla lontana estate del 2009: Kakà al Real Madrid, per 67 milioni di euro (dati Transfermarkt).