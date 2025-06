Moretto e Romano rivelano: “Ecco a quanto è stato venduto Reijnders”. E su Modric…

Intervenuti sul proprio canale Youtube , Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del Milan e la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City . Ma non solo, poiché i due insider hanno dato qualche informazione in più anche sull'affare Luka Modric . Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Romano e Moretto .

"Reijnders-Manchester City un affare fatto, completato, stiamo lavorando sulle cifre di questa operazione. La parte fissa non arriva ai 60 milioni, poi dopo ci sono tanti bonus. Reijnders al City e Modric destinazione Milan, notizia di due giorni fa e che possiamo confermarvi mentre si avvicina sempre di più al traguardo. Rispettando i tempi e i modi di Luka Modric, che ha ancora un Mondiale per Club da giocare con il Real Madrid, che ha delle partite importanti con la Croazia nei prossimi giorni. Bisognerà studiare la macchina burocratica di questa operazione, ma dal punto di vista verbale ci siamo. L'accordo deve essere formalizzato, però sul piatto c'è questo annuale con opzione a 3,5 milioni di euro netti a stagione, con i premi e i bonus supera abbondantemente i 4. Il Milan sente di aver in pugno Modric".