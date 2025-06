Mercato Milan: Tare pesca nella Lazio per la mediana, spunta anche Rovella

Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria rosa: ecco tutti i nomi per il centrocampo rossonero, spunta anche Rovella

Il Milan è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo visto l'addio probabile di Reijnders, una priorità dettata non solo dalla volontà ma da una vera e propria necessità. Il direttore sportivo Igli Tare , forte della sua profonda conoscenza, sta valutando attentamente diverse opzioni per regalare a Massimiliano Allegri i tasselli giusti.

Mercato Milan: Rovella e Guendouzi nel mirino di Tare, occhio a Onyedika

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i vari nomi, spicca la coppia di centrocampisti della Lazio: Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi. Rovella, classe 2001, è un volto noto ad Allegri, che lo ha avuto in squadra nel 2022 prima del prestito al Monza. Il suo vantaggio principale è di essere italiano, un dettaglio non di poco conto per il Milan che mira ad aumentare il tasso di italianità in rosa, anche per questioni legate alle liste.