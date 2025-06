Mercato Milan, l’entusiasmo per Ricci si spegne: i rossoneri virano su altri obiettivi

Il Milan sembra aver imboccato una nuova direzione per il suo centrocampo. Nonostante un lungo corteggiamento, il nome di Samuele Ricci per il ruolo di secondo mediano starebbe perdendo quota in casa rossonera. Il giovane centrocampista classe 2001, da mesi nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi, non avrebbe incontrato il medesimo entusiasmo nei nuovi discorsi interni del club con l'arrivo di Massimiliano Allegri.