Calciomercato Milan – Florentino e Szoboszlai per il nuovo centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come il Milan della stagione 2020-2021 sarà diverso, più giovane. Il fondo Elliott Management Corporation, con Ralf Rangnick, vuole disegnare una squadra con tanti volti nuovi, cessioni permettendo.

Il centrocampo sarà il reparto che, più di tutti, andrà incontro ad un robusto restyling. Andranno via, infatti, in scadenza di contratto Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura; da valutare la posizione di Rade Krunic, che piace al Torino, mentre Franck Kessié e Lucas Paquetá, a meno che non cambino le dinamiche interne nei prossimi mesi, sono sul mercato e possono essere ceduti in presenza di offerte di 25-30 milioni di euro.

Gli unici intoccabili saranno Ismaël Bennacer e Hakan Çalhanoglu. Quindi, il Diavolo cerca, sul mercato estero (ma senza scartare le soluzioni italiane …), un centrocampista più fisico ed uno più tecnico. Per quanto concerne il primo, l’identikit è quello di Florentino Luís, classe 1999, portoghese che il Benfica concederebbe in prestito con obbligo di riscatto: talento che costa tanto, è vero, ma che ha poco spazio a Lisbona e che potrebbe dunque approdare in rossonero.

La principale alternativa corrisponde al nome di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, proprietà Chelsea ma in prestito al Monaco, che ha già giocato nel Milan nella stagione 2018-2019: nelle ultime settimane ha inviato segnali di ammiccamento ai rossoneri, vorrebbe tornare, ma i ‘Blues‘ non faranno sconti. Potrebbe, eventualmente, arrivare in prestito con diritto di riscatto visto che il suo contratto con il Chelsea scadrà il 30 giugno 2022.

Altre alternative, Teun Koopmeiners, classe 1998, olandese dell’AZ Alkmaar e Khephren Thuram, classe 2001, di proprietà del Nizza, uno dei figli dell’ex difensore di Juventus e Parma, Lilian. Per quanto concerne, invece, il centrocampista tecnico il desiderio di Rangnick è Dominik Szoboszlai, classe 2000, ungherese del RB Salisburgo, che può giocare esterno sinistro, mezzala e trequartista. In Italia lo cerca anche la Lazio.

Alternative a Szoboszlai? Martin Ødegaard, classe 1998, norvegese di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito alla Real Sociedad che, qualora tornasse nella Capitale iberica, potrebbe partire di nuovo a titolo temporaneo e Imran Louza, classe 1999, francese nel Nantes. RIPERCORRI QUI LA CARRIERA DI MARCOS CAFU: QUANTI TROFEI CON IL MILAN >>>