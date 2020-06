Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (08/06/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre con il nuovo assalto dell’Inter a Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina: i nerazzurri, che potrebbero perdere Lautaro Martínez, cercano infatti un nuovo partner per Romelu Lukaku. In alto, sotto la testata, si parla della possibilità di disputare le ‘Final Eight‘ della Champions League 2019-2020 a Lisbona, con Cristiano Ronaldo, asso della Juventus, che tanto vorrebbe alzare la coppa dalle grandi orecchie davanti al suo pubblico. Nel riquadro verticale, poi, si parla di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, con Paulo Dybala che racconta di non essere ancora al top dopo aver contratto il Coronavirus e Stefano Pioli che pensa, invece, a schierare Ante Rebic da centravanti al posto di Zlatan Ibrahimovic.

