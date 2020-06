Calciomercato Milan – Il Torino vuole Krunic: la richiesta rossonera | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, la scorsa estate, con un blitz improvviso di Zvonimir Boban, il Milan si assicurò le prestazioni di Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco messosi in luce nella fila dell’Empoli, versando nelle casse della società toscana 8 milioni di euro.

Blitz improvviso perché Krunic, corteggiato anche dal Genoa, sembrava ad un passo dalla firma con il Torino di Urbano Cairo, che aveva individuato in lui quella mezzala dalla qualità necessaria per aumentare il tasso tecnico, e quantitativo, della squadra granata. Krunic, dinanzi all’opzione Milan, non aveva però avuto alcun dubbio e firmato per il Diavolo.

Ora, a distanza di un anno, l’operazione Krunic-Torino potrebbe andare a buon termine. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, infatti, i granata sono tornati all’assalto dell’ex empolese con il Milan e hanno trovato la porta di Via Aldo Rossi semi-aperta per il calciatore balcanico.

Dinanzi un’offerta di 8 milioni di euro, medesima cifra investita dodici mesi orsono, Krunic potrà diventare un giocatore del Torino di Moreno Longo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>