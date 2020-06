Cafu ha compiuto 50 anni: cross e trofei con Milan e Roma

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Marcos Cafu, ex terzino destro di Roma e Milan, che nella giornata di ieri ha compiuto 50 anni.

Chewing gum sempre in bocca, il ‘Pendolino‘ brasiliano ha arato la fascia per tanti anni, servendo una miriade di fenomenali attaccanti: da Francesco Totti a Gabriel Omar Batistuta, da Andriy Shevchenko a Ricardo Kaká, passando per Ronaldo (quello vero).

Il calcio di Cafu, ha commentato la ‘rosea‘, era “la sintesi perfetta di quello che un terzino deve fare per arrivare al top”. Ovvero, “corsa e cross, spinta e chiusura, concretezza e finezze memorabili”. Come il ‘sombrero’, per esempio, con il quale irrise Pavel Nedved in un derby della Capitale nella stagione 2000-2001.

Proprio in quell’anno Cafu vinse il suo primo Scudetto italiano, con la maglia della Roma. Il secondo lo ha vinto nel 2003-2004, a Milano, a 34 anni, quando tutti lo davano già per bollito. In rossonero, invece, si è persino arricchito, vincendo una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club dopo le due Coppe Intercontinentali degli anni Novanta vinte con il San Paolo.

Una proprio al cospetto del Milan (1994). Non va dimenticato, inoltre, come Cafu abbia vinto due Mondiali. Uno proprio nel 1994, negli Stati Uniti d’America, nella finalissima di Pasadena contro l’Italia; l’altro nel 2002, quando ha alzato la quinta Coppa del Mondo nella storia della ‘Seleção‘ da capitano.

“La Roma mi ha portato sulla scena internazionale ed il Milan mi ha regalato la consacrazione della carriera”, ha commentato, un giorno, Cafu che, nel suo ricco palmarès, può vantare il record di presenze con il Brasile, ben 142, tra il 1990 ed il 2006 nonché quello di essere il primo calciatore ad aver giocato tre finali consecutive dei Mondiali tra il 1994 ed il 2002.

Se il suo calcio, però, è stata tutta gioia, la vita gli ha portato via tanto. Suo figlio Danilo, 30 anni, è morto lo scorso 4 settembre 2019 per una crisi cardiaca durante una partita di calcio. Cafu, che era in campo, non ha potuto far altro che assistere impotente alla tragedia. “A 24 anni aveva già avuto un infarto – ha raccontato ad una tv brasiliana -; dopo un intervento e l’applicazione di uno stent credevamo fosse tutto sotto controllo …”.

“E invece – ha concluso Cafu -, è andato tutto storto. Un padre non dovrebbe mai veder morire un figlio”. UN ALTRO BRASILIANO, INTANTO, SI PREPARA A PRENDERSI IL MILAN >>>