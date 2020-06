Cifra tonda per Cafu: tanti auguri per i suoi 50 anni all’ex terzino

MILAN NEWS – Il 7 giugno 1970, a San Paolo in Brasile, nasceva uno dei terzini destri più forti di tutti i tempi: Marcos Cafu.

Oggi, per lui sono 50 anni. Ricordiamo che Cafu ha vestito la maglia del Milan nel corso della sua carriera, e lo ha fatto per 5 stagioni sotto la gestione Carlo Ancelotti. In totale il brasiliano è sceso in campo con i rossoneri per 166 volte, segnando anche 4 gol. Sempre con il Milan ha conquistato 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. A livello di nazionale, Cafu ha vinto 2 edizioni dei Mondiali, nel 1994 e nel 2002. Tanti auguri ‘Pendolino’.

