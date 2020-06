Paquetà, dinamismo e impegno: periodo negativo alle spalle?

NEWS MILAN – La risposta alla domanda in titolo e sommario è scontata: no! Il periodo negativo per Lucas Paquetà potrebbe anche essere alle spalle, vuoi per la nascita del figlio o per un equilibrio psico-fisico ritrovato con il ritorno in Brasile tra amici e familiari. Ma la dimostrazione va data sul campo, e no che non basta quello di Milanello. Certo, in partitella ha dimostrato dinamismo e impegno, come fanno notare i colleghi di Tuttosport.

Ma servirà anzitutto avere continuità, e poi il vero banco di prova sarà come sempre il campo. Già venerdì 12 giugno potrebbe essere scelto per partire titolare in Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma anche quando dovesse essere chiamato in causa a partita in corso è atteso ad una prova di qualità.

Al momento Stefano Pioli lo ha provato nel 4-2-3-1 a destra al posto di Castillejo, ma non è detto che non venga schierato proprio da trequartista dietro l’unica punta. Il nostro pensiero su Paquetà è abbastanza chiaro, lo abbiamo espresso più volte nel corso di questi mesi. Lucas deve tornare a “combattere” per il Milan. Ovviamente la miglior prova sarà sul campo, che sia la Coppa Italia o durante questo ‘strano’ finale di Serie A.

Intanto facciamo il punto sul calciomercato, con le ultimissime novità sul nostro Milan >>>