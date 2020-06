Paquetà è ora di “combattere” per il Milan sul campo!

NEWS MILAN – Lucas Paquetà è ai margini della rosa, non è stato utilizzato con continuità da Stefano Pioli nel corso di questa stagione e il rischio di una svalutazione del suo valore è già oltremodo concreta. Si parla già da gennaio scorso della sua cessione, un anno dopo l’arrivo in rossonero.

Con Ralf Rangnick Paquetà potrebbe avere nuove chance di mettersi in mostra, maggiore continuità e fiducia? Lo speriamo, sinceramente, perché il potenziale c’è eccome ma è ancora troppo inespresso. Ma è ancora troppo presto per pensare alla prossima stagione, perché tra qualche settimana si torna in campo per concludere la Serie A 2019/2020, interrotta dal lockdown del coronavirus.

Paquetà deve tornare a ‘combattere’ anche e soprattutto per il Milan, convincere Stefano Pioli a dargli maggiori chance da titolare. Durante questa quarantena il brasiliano è diventato papà di un bellissimo bambino, ma si è anche messo in mostra con i videogames, in particolare con ‘Warzone’, nota modalità di “Call of Duty: Modern Warfare”. Paquetà è fortissimo a sconfiggere gli avversari, con velocità ed astuzia, oltre che estrema precisione. Insomma, è ora che queste capacità le dimostri in campo con la maglia del Milan.

Noi crediamo nelle potenzialità dell’ex Flamengo, le ha dimostrate (seppur con troppa disconuità) in questo anno solare e poco più trascorso al Milan. Le difficoltà della squadra, in generale, non lo hanno affatto aiutato. Va anche aggiunta la difficoltà per gli allenatori di inserirlo nella posizione a lui più congeniale. Ma è ora di farsi trovare pronto, più di prima, per convincere non solo Pioli a schierarlo, ma anche Rangnick a confermarlo.

