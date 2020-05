Serie A, ripresa campionato: calendario, date, ultime notizie

ULTIME NOTIZIE – La Serie A è pronta a ripartire. C’è attesa per le decisioni del Governo Conte e le dichiarazioni del Ministro dello Sport Spadafora sulla ripresa del campionato, che potrebbe aggirarsi attorno al 13-14 giugno. Un via libera che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì, con la comunicazione di tutti i dettagli: date, calendario, modalità di ripresa ed eventuali periodi di quarantena in caso di positività in seno alle squadre.

Giuseppe Conte, il 16 maggio, aveva frenato, prendendo tempo (vedi video sopra), ora però è tempo di decisioni. Restano da sciogliere tanti dubbi, anche sulla possibilità di una diretta gol in chiaro, che possa essere visibile al grande pubblico. Questo eviterebbe assembramenti in locali e bar, ma creerebbe un danno a Sky e DAZN, più propense a concedere gli Highlights al termine delle partite. Intanto, continua la guerra tra la Lega Serie A e Sky dopo il decreto ingiuntivo dei club depositato al Tribunale di Milano per ottenere dalla tv satellitare il pagamento dell’ultima tranche di maggio (dovuta e pattuita, ma non versata).

NEWS DI OGGI, 27 MAGGIO

MILAN, ARRIVATI I RISULTATI DEL TERZO GIRO DI TAMPONI PER IL CORONAVIRUS

Come viene riportato da Sky Sport, sono arrivati gli esiti dei tamponi a cui i giocatori del Milan si sono sottoposti lunedì scorso

SOSPETTA POSITIVITA’: IL BOLOGNA SPAVENTA LA SERIE A

C'è un caso di sospetta positività al coronavirus nello staff di Mihajlovic. Il Bologna ha sospeso precauzionalmente gli allenamenti. Uno stop che spaventa l'intera Serie A per le sue possibili ripercussioni. Il comunicato

CORONAVIRUS – MILAN, TAMPONI NEGATIVI. NOVITA’ SU KESSIÉ

Tutti negativi i tamponi ai quali si sono sottoposti i calciatori del Milan per testare un'eventuale positività al coronavirus. Le ultime