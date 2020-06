CALCIOMERCATO – Ecco chi si salva e resta con Rangnick / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – C’è grande attesa per l’incontro decisivo tra Ralf Rangnick e Ivan Gazidis, che potrebbe decretare ufficialmente l’inizio del rapporto tra il Milan e il manager tedesco, pronto a rivoluzionare il mondo rossonero. Tuttavia non è tutto da buttare. Rangnick è perfettamente consapevole che il Milan già ora ha in rosa giocatori giovani e di talento, dai quali è possibile ripartire e intorno ai quali si può costruire una bella squadra. Si tratta, per esempio, di Gianluigi Donnarumma, ma anche Rafael Leao. Nel video tutti i nomi. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

