Calciomercato Milan – I rossoneri attendono Bakayoko: lui manda segnali

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il Milan aspetta Tiémoué Bakayoko che potrebbe tornare in rossonero il prossimo anno. Il club di via Aldo Rossi, che deve ancora risolvere molti punti di domanda circa la composizione della prossima dirigenza e su chi sarà il futuro tecnico, starebbe cercando un centrocampista muscolare che sappia fare bene da incontrista da affiancare a Ismael Bennacer.

L’algerino salvo clamorose offerte da 50 milioni resterà al Milan e sarà il punto fermo del centrocampo anche con l’arrivo del 61enne di Backnang. Ecco che allora avanza il nome del centrocampista francese di proprietà del Chelsea, dal momento che la sua candidatura circola ancora nell’ambiente rossonero.

Baka, infatti, non sarà riscattato dal Monaco e farà ritorno al Chelsea dove ancora una volta non rientrerà nei piani di Lampard. Ecco che allora il mediano transalpino starebbe mandando segnali importanti al club rossonero per tornare a vestire la maglia del Milan. Le sue caratteristiche si completerebbero molto bene con quelle di Bennacer, ma resta da capire l’incognita più grande relativa all’ingaggio del francese. In rossonero dovrebbe tagliarsi in maniera importante il suo attuale stipendio coi Blues di circa 5,5 milioni.

Intanto, il Milan in questa sosta forzata spera di aver recuperato al meglio Lucas Paquetà: 50 giorni per mostrare il suo valore>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓