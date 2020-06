Calciomercato – Bakayoko, il suo nome circola ancora a Casa Milan

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Tiémoué Bakayoko circola ancora negli ambienti rossoneri. Fosse stato per il centrocampista francese, probabilmente non avrebbe nemmeno lasciato il Milan lo scorso anno, ma l’altissimo prezzo che chiese il Chelsea per il riscatto – 35 milioni – obbligò i rossoneri a virare su altri obiettivi. Ora, però, Bakayoko, che questa stagione ha giocato al Monaco, non rientra nuovamente nei progetti dei Blues e in estate sarà messo nuovamente in vendita. Il Milan ci pensa ma il prezzo pare non sia sceso un granché. Per non parlare dell’ingaggio che percepisce il centrocampista transalpino. L’alternativa rimane sempre Florentino Luis del Benfica: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓