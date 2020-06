Il nuovo Milan di Rangnick: Bennacer la colonna, davanti Jovic o Milik

MERCATO MILAN – Dalle pagine odierne de ‘La Gazzetta dello Sport’, viene analizzato il futuro del Milan con il sempre più probabile approdo di Ralf Rangnick in rossonero. Il manager tedesco in uscita dal gruppo Red Bull è sempre più vicino all’orbita rossonera e starebbe già valutando la rosa per decidere chi farà parte o meno del suo progetto.

Certamente ne farà parte Ismael Bennacer, il manifesto programmatico di Elliott, dal momento che è stato preso ad una cifra contenuta lo scorso anno (15 milioni più 1 di bonus), ha 22 anni ed ha mostrato grande talento. La clausola da 50 milioni valida per l’estero obbligherà il club rossonero a non avere voce in capitolo in caso di un’offerta di questo tipo da parte di qualche club straniero. Sarà un punto fisso del Milan di Rangnick, così come Donnarumma – il cui rinnovo dovrebbe essere rinnovato – capitan Romagnoli e Hakan Calhanoglu, il quale si sussurra sia stato contattato in forma privata le scorse settimane proprio dal tedesco.

Certamente la mediana andrà rivoluzionata viste le partenze certe di Biglia e Bonaventura, le incognite Krunic e Paquetà, e Kessie potenzialmente sul mercato. Tra i nomi che circolano per affiancare Bennacer in mediana ci sono un ritorno di Tiémoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea, o il giovane Florentino Luis, classe 1999 del Benfica. Entrambi hanno un prezzo di mercato molto alto. Si tratterà.

Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, il club rossonero starebbe pensando ad uno tra Luka Jovic e Arkadiusz Milik. Il primo pagato 60 milioni un anno fa dal Real Madrid potrà essere preso solo con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il serbo è reduce da una stagione negativa, ma difficilmente i Blancos getteranno all’aria l’investimento con tanta semplicità. Il polacco del Napoli, invece, è in scadenza nel 2021 e prende 2,5 a stagione (5 invece Jovic). Il problema rimangono i 40 milioni che chiede De Laurentiis per lasciarlo andare. Tutto lascia credere che il nuovo corso parta con il pallino del goleador in testa: perché l’obiettivo è sempre quello di scacciare la maledizione della maglia numero 9..

