ESCLUSIVA – Pauluzzi (L’Equipe): “Bennacer, Theo e Donnarumma: vi spiego tutto”

CALCIOMERCATO MILAN – Valentin Pauluzzi, giornalista de ‘L’Equipe’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Molti i temi affrontati: il futuro di Ismael Bennacer, l’interesse del Psg per Gianluigi Donnarumma e Theo Hernandez e molto altro. Ecco le sue dichiarazioni:

È di ieri la notizia di un forte interesse per Bennacer da parte del Manchester City, è già partita una vera e propria trattativa?

“Al momento non so dell’esistenza di una vera trattativa. L’interesse del Manchester City per Bennacer può partire dal suo passato all’Arsenal. Sinceramente non mi aspettavo l’interesse di una delle migliori cinque squadre europee, anche se Bennacer è un ottimo giocatore, ma ci ha messo un po’ ad ingranare con il Milan”.

Nessuno conosceva l’inserimento di una clausola nel contratto di Bennacer. Qual è la verità?

“La clausola è stata una sorpresa. Ci hanno visto lungo i suoi procuratori perché il Milan, anche se è brutto dirlo, è stata vista come una tappa giusta dopo l’Empoli, ma intermedia per la sua carriera. Per questo motivo se arriva un top club, basta che paga la clausola non c’è problema. I rossoneri non giocano la Champions da troppo tempo. C’è da dire che 50 milioni di euro sono tanti, è una cifra decisa prima del coronavirus, che adesso ha cambiato i valori del mercato, quindi bisogna capire veramente quanto vale questa clausola alla fine”.

Il ritorno di Thiago Silva al Milan è possibile?

“Thiago Silva non rientra nei parametri del nuovo Milan visto il progetto di Elliott e Gazidis. Sicuramente è un’idea romantica e poi è un giocatore ancora valido, l’esperienza servirebbe. Ma mi chiedo: è giusto che, dopo Ibrahimovic, il Milan prenda anche lui? Entrambi i giocatori sono stati venduti 8 anni fa”.

Il Psg è sempre molto attento su Donnarumma. Ci proverà anche in estate sfruttando la sua situazione contrattuale?

“E’ vero che la sua situazione contrattuale è allettante e potrebbe essere un affare della prossima sessione di mercato, ma il Psg è molto contento di Keylor Navas. Non credo quindi sia una priorità anche perché Navas prende tanti soldi ed è stato un investimento economico importante”.

Cosa ne pensi di Kouassi, talentino del Psg spesso accostato al Milan? L’interesse rossonero è reale?

“Lui rientra nei parametri del Milan, l’interesse è reale. E’ un giocatore molto giovane che ha già molto minutaggio con il Psg, ciò significa che è più di un buon prospetto. Poi è cresciuto tanto con Thiago Silva e Marquinos, ma anche allenandosi contro i vari Cavani, Neymar ecc. Nel Psg è uno dei tanti, al Milan dovrebbe essere uno dei leader ed è tutta un’altra cosa. Questo aspetto va considerato”.

Geoffrey Moncada è il capo scout giusto per un Milan che vuole puntare sui giovani?

“Moncada è ‘l’uomo dell’ombra’. Questa è una cosa da apprezzare perché in tanti cercano di prendersi tanti meriti, invece lui lavora dietro alle quinte ed è molto competente. Rientra anche lui nel progetto giovani del Milan se vogliamo, perché è capo scout a 32 anni. Questo vuol dire che è davvero bravo”.

Theo Hernandez è un altro profilo che interessa al Psg?

“Theo interessa al Psg perché ha Kurzawa a fine contratto e Bernat che è in scadenza nel 2021, sicuramente un terzino sinistro è negli obiettivi. Sappiamo che Leonardo guarda molto al mercato in Italia e poi c’è da dire che il giocatore ha fatto una stagione stratosferica e non so quanto tempo voglia rimanere in una squadra che non fa la Champions. Sarebbe una buona plusvalenza per un Milan che deve sanare il bilancio. Temo per i rossoneri che in tanti lo vorranno in questo mercato e sarà difficile, non tanto che voglia rimanere, ma per la società che potrebbe essere tentata a venderlo”.

