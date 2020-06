Comunicato ufficiale Milan – Ibrahimovic, “guarigione senza complicanze”

MILAN NEWS – Prosegue, fortunatamente, senza intoppi il recupero di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, che oggi si è sottoposto a visite mediche presso la clinica ‘Colombus‘ di Milano per verificare le condizioni del polpaccio destro, lesionatosi una decina di giorni fa in allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni”.

Questo recita la nota ufficiale del club di Via Aldo Rossi. Pertanto, Ibrahimovic, come previsto, dovrebbe rientrare in campo agli inizi del mese di luglio.