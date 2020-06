Calciomercato Milan – Le ultime su Ibrahimovic, Bennacer e Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha ricordato come ieri Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la lesione del muscolo soleo del polpaccio destro che lo terrà fuori per almeno 4 settimane, vorrà divorare il tempo perduto una volta recuperato dall’infortunio.

Ibrahimovic, che svolgerà delle cure fisioterapiche, guiderà l’attacco del Milan da luglio in poi, nonostante il contratto in scadenza, tecnicamente, il prossimo 30 giugno. Il ritorno in Italia rappresenta il segnale che l’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy è sempre coinvolto nel progetto rossonero.

L’obiettivo di Ibra, dunque, è quello di riportare il Diavolo in Europa. Per qualsiasi discorso sul suo futuro, adesso i tempi non sono maturi. Intanto si è appreso come il PSG ed il Manchester City siano fortemente interessati ad Ismaël Bennacer, che, al suo secondo campionato in Italia, ha impressionato.

Chissà, però, se saranno disposti a versare al Milan i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria nel contratto di Bennacer con il Diavolo, valido fino al 30 giugno 2024. Il Milan non vuole privarsi del giocatore che, comunque, garantirebbe una maxi-plusvalenza per le casse societarie, visto che, appena un anno fa, era costato 16 milioni di euro.

Infine, sembra che Thiago Silva, in scadenza di contratto proprio con il PSG, sarebbe interessato a concludere la carriera al Milan, laddove il suo viaggio europeo era decollato e ha lanciato dei segnali ai rossoneri. Il suo profilo, però, per ingaggio ed età non è in linea con i parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il Diavolo.