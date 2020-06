Calciomercato Milan – Ibrahimovic torna in Italia: lo svedese lancia segnali

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia. L’attaccante ora è in attesa di nuovi esami al soleo del polpaccio destro, che farà tra oggi o domani, più probabilmente domani mattina.

Ibrahimovic si sente ancora un giocatore del Milan, anche se il futuro è incerto. Tecnicamente Zlatan ha un contratto in scadenza tra 26 giorni e un giocatore in scadenza non è obbligato a restare dal primo luglio in poi, a meno che non intervenga un’intesa specifica. La presenza di Ibra a Milano permetterà a Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, di trovare una soluzione che permetta al centravanti di rendersi disponibile sino alla fine del campionato. Presente e anche futuro, visto che si potrebbe parlare anche della prossima stagione.

Non è ancora il momento di sbilanciarsi, considerando che bisogna ancora sciogliere il nodo panchina con Ralf Rangnick. Difficile che verranno fatti passi formali con Ibrahimovic senza avere prima novità sul futuro di Pioli, tuttavia il campione svedese lancia dei segnali. Ibra ha un carattere particolare, che va in escandescenza per poco, ma in questo caso sembrano filtrare dei messaggi positivi sul suo futuro al Milan. Comunque, in caso di addio ai rossoneri, il ritorno in Svezia sarebbe la soluzione più probabile.

Le possibilità dunque di una permanenza di Ibrahimovic al Milan ci sono tutte, ma Gazidis dovrà studiare nei minimi dettagli la situazione. Quali saranno le condizioni? (3 milioni è un onere non da poco) Zlatan crede nel progetto? Una cosa è certa: se Ibra volesse rompere, avrebbe la possibilità di chiudere adesso la stagione, senza tornare in Italia e senza partecipare al tour de force di partite che aspettano i rossoneri nelle prossime settimane. Ibrahimovic come sempre sta interpretando al meglio il suo ruolo da leader, ma su questo c’erano pochi dubbi. Adesso tocca al Milan e a Gazidis. INTANTO SPUNTA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA PER UN GIOCATORE ROSSONERO, CONTINUA A LEGGERE >>>