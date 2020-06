Calciomercato Milan – Bennacer, spunta una clausola rescissoria nel contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Un fulmine a ciel sereno per il Milan, che si trova all’improvviso a difendersi dall’attacco del Manchester City, che chiede con insistenza Ismael Bennacer. L’algerino è una chiara richiesta di Pep Guardiola, che avrebbe addirittura già avuto un contatto telefonico con il giocatore. Attenzione però all’indiscrezione lanciata da ‘RMC Sport’, che parla di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro all’interno del contratto del numero 4 rossonero. Una novità decisamente importante perché, qualora il club inglese decidesse di mettere questa cifra sul piatto, il Diavolo non potrebbe far altro che accettare l’offerta.

