Calciomercato Milan – Bennacer, forte interesse del Manchester City: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Sirene inglesi per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan è una delle poche note positive in una stagione tutt’altro che fortunata. Protagonista assoluto della vittoria della Coppa d’Africa con la sua Algeria, l’ex Empoli si è preso il Milan a suon di prestazioni più che convincenti, che lo hanno reso un pilastro della squadra. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni di diversi top club europei, Psg in primis.

Secondo quanto riferisce ‘RMC Sport’, però, ci sono importanti novità su fronte Manchester City, che nelle ultime ore si sarebbe inserito con forza nella corsa a Bennacer. Il giocatore piace tantissimo a Pep Guardiola, che lo ha inserito in cima alla lista dei desideri per il centrocampo. Ma c’è di più: perché l’allenatore spagnolo avrebbe addirittura avuto un contatto telefonico con il casse 1997 per spiegargli il progetto.

‘RMC Sport’ fornisce inoltre un particolare molto importante su Bennacer: la presenza di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. I ‘Citizens’ la eserciteranno? Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

