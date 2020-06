Calciomercato Milan – La rivelazione: “Pronto il rinnovo per Donnarumma”

CALCIOMERCATO MILAN – Proprio in una giornata in cui ‘Sky Sport‘ annuncia come ‘complicatissimo‘ il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, con il Milan, l’Oracolo Rossonero, notoriamente molto vicino a Mino Raiola, agente del portiere campano, dà quasi per fatto il nuovo accordo tra il club di Via Aldo Rossi ed il numero 99.

Donnarumma, secondo queste indiscrezioni, sarebbe pronto a mettere la propria firma su un contratto fino al 30 giugno 2025: il suo ingaggio salirà da 6 a 6,5 milioni di euro netti a stagione, più 500mila euro di bonus annui in base al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nel nuovo contratto tra Milan e Donnarumma, ha spiegato l’Oracolo Rossonero, non dovrebbe essere presente alcuna clausola rescissoria.

