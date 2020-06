Calciomercato Milan – Baiocchini: “Rinnovo Donnarumma complicatissimo”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini a ‘Sky Sport‘, sono ripresi, in questi giorni, i dialoghi tra il Milan e l’entourage di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto del giovane portiere rossonero.

Baiocchini ha parlato di video-chiamate andate in scena tra Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo e, logicamente, Mino Raiola, procuratore dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia (NA).

Il rinnovo, secondo Baiocchini, si annuncia “complicatissimo”. Tre sembrano essere comunque le strade percorribili. La prima è che le parti arrivino ad un accordo per il prolungamento del contratto di Donnarumma, il quale, restassero così le cose, percepirà ancora 6 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2021.

La seconda, in caso di un mancato rinnovo, è quella di trovare un compratore che, al termine di questa stagione, versi i soldi richiesti dal Milan per la cessione del suo portento, ovvero, secondo Baiocchini, una cifra compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Quindi, ci sarebbe un’ultima ipotesi.

Si tratterebbe, nella fattispecie, di un anno di ‘stand-by‘ tra il Milan e Donnarumma, con il prolungamento del contratto, alle stesse condizioni economiche, di una sola stagione, portando, dunque, la nuova scadenza contrattuale al 30 giugno 2022 e con la promessa, tra dodici mesi, di rimettersi al tavolo per decidere il futuro.

Una strada, questa, che ad oggi apparirebbe non troppo percorribile. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO IN ENTRATA, NOVITÀ SU POSSIBILI RINFORZI PER LA DIFESA >>>