Calciomercato Milan – Kouassi e Ajer obiettivi concreti per la difesa

MERCATO MILAN – Tra i profili che il club rossonero sta seguendo per rinforzare la difesa ci sono anche Tanguy Kouassi e Kristoffer Ajer. Il primo compirà 18 anni tra pochi giorni ed è in scadenza di contratto col PSG. Su di lui c’è anche il Lipsia, che nella figura di Rangnick lo aveva segnalato negli scorsi mesi, e una possibile offerta di rinnovo dei parigini. L’altro nome è il gigante norvegese Kristoffer Ajer del Celtic Galsgow. Coetaneo di Nikola Milenkovic – anche lui uno degli obiettivi – verrebbe inserito con calma per via della sua esperienza solamente in Scozia. Intanto, l’ex rossonero Jean-Pierre Papin ha trovato panchina dopo 10 anni: ecco chi allenerà>>>

