Ex Milan – Papin trova panchina dopo 10 anni: ecco chi allenerà

MILAN NEWS – Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha trovato panchina dopo 10 anni dalla sua ultima esperienza. Il francese sarà il nuovo allenatore dello Chartres, club che milita in National 2 (quarta divisione del campionato transalpino). Il Pallone d’Oro 1991 ed ex giocatore del Milan ha confermato la notizia a Eco Republicain: “L’obiettivo sarà la promozione, solo con essa il progetto potrà decollare”, ha detto il francese 57enne.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓