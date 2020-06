Calciomercato Milan – Milenkovic obiettivo complicato: un tentativo ci sarà

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo della Fiorentina, rappresenta uno degli obiettivi più importanti del Milan per rinforzare il reparto arretrato. Su indicazione di Ralf Rangnick i rossoneri faranno certamente un tentativo, ma difficilmente nell’estate in cui Rocco Commisso cederà con ogni probabilità Federico Chiesa lascerà andare anche il 22enne serbo. La valutazione è alta: ecco che allora l’ipotesi di uno scambio potrebbe diventare plausibile>>>

