Calciomercato Milan – Ibrahimovic, idee chiare sul futuro: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che ha fatto ritorno al Milan dopo il biennio 2010-2012, è alle prese con una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro che lo terrà fuori circa un mese. Tornerà, almeno questo è l’auspicio, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio per cercare di aiutare il Diavolo a qualificarsi per la prossima Europa League.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, poi, per quanto concerne il suo futuro professionale Ibrahimovic ha le idee chiare. Non si ritirerà, vuole continuare a giocare e ad essere protagonista in campo sebbene, il prossimo 3 ottobre, compirà 39 anni. Ibra non vuole però essere un peso. Pertanto, se non potrà continuare a giocare nel Milan, che resta la sua priorità, ed al quale è legato da un forte amore, cercherà di farlo altrove.

‘Calciomercato.com‘ ha sottolineato come, al momento, da Via Aldo Rossi non arrivino segnali concreti sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Questo perché Ralf Rangnick, che sarà il nuovo tecnico del Milan, non lo considera prioritario. Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ci si confronterà, presumibilmente, entro la fine del mese. Ibrahimovic, dunque, aspetta una chiamata dalla società.

Sperando che la voglia di continuare insieme e di ritenerlo elemento importante per il Diavolo emergano nel contenuto della telefonata.