Allenatore Milan – Krösche (ds Lipsia): “Nagelsmann? Vi svelo il suo futuro”

CALCIOMERCATO MILAN – Oltre alla candidatura forte di Ralf Rangnick, promesso sposo del Milan, nelle scorse settimane è avanzato con forza il profilo di Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia. I direttore sportivo del club della Red Bull, Markus Krösche, ha voluto però mettere le cose in chiaro in merito al futuro del tecnico 32enne. Nagelsmann al Milan insieme a Rangnick? Ecco la replica di Krösche: “Qualsiasi club sia interessato a lui può risparmiarsi i soldi delle telefonata. Non lasceremo andare Julian in nessun caso. Nagelsmann ha firmato fino al 2023 perché vogliamo programmare il futuro con lui e vogliamo dare continuità al club”.

