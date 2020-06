Di Marzio: “Credo che Rangnick porterà Nagelsmann al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianni Di Marzio, ex allenatore e papà di Gianluca, esperto di calciomercato, rilancia l’ipotesi Julian Nagelsmann per la panchina del Milan. Queste le dichiarazioni di Di Marzio senior, in esclusiva, ai microfoni di ‘TMW Radio‘, sul futuro del Diavolo.

“Io sono sempre stato convinto che il Milan ha già preso Ralf Rangnick. E credo che Rangnick abbia già scelto il tecnico da portare a Milano. Si tratta del tecnico del Lipsia, Nagelsmann”, ha sentenziato Di Marzio. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SUGLI OBIETTIVI DEI ROSSONERI PER LA DIFESA >>>