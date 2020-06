Calciomercato Milan – Thiago Silva, il suo ritorno resta complicato

CALCIOMERCATO MILAN – Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, Thiago Silva, tramite il suo agente, avrebbe chiamato il Milan per tornare a giocare a San Siro. Il brasiliano ha un contratto in scadenza con il Psg a giugno e dunque sarebbe felice di vestire nuovamente la maglia rossonera,ma il suo arrivo resta difficile.

I motivi? L’ingaggio pesante, l’età e i continui acciacchi. Il Milan in ogni caso ci pensa, anche perchè Gazidis è consapevole di aver bisogno di qualche profilo di esperienza da inserire in una squadra molto giovane, così come è successo con Ibrahimovic. Thiago Silva in rossonero ha totalizzato 119 presenze e 6 gol. INTANTO RANGNICK HA UN PARTICOLARE FEELING CON IL PSG, CONTINUA A LEGGERE >>>