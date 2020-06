Calciomercato Milan – Rangnick, feeling con il Psg: gli affari conclusi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Milan e Psg quest’estate potrebbero concretizzare una serie di affari importanti. Tra gli attori protagonisti nelle trattative potrebbe esserci Ralf Rangnick, che in passato ha già chiuso degli accordi con il club francese.

Ad esempio Rangnick, come dirigente del Lipsia, ha trattato con Leonardo l'acquisto di Nkunku, centrocampista classe 97′ che ha deciso di trasferirsi in Germania visto che a Parigi non trovava spazio. La scelta è stata azzeccata, considerando che Nkunku finora ha totalizzato 27 presenze, 5 gol e 15 assist. Un altro talento preso da Rangnick dal Psg è Augustin, che però non è riuscito a imporsi al Lipsia, tanto è vero che è stato dato in prestito prima al Monaco e poi al Leeds United in Premiership. Nuovi affari in vista questa estate? Staremo a vedere.