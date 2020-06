Calciomercato Milan – Thiago Silva chiama i rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, quello tra Milan e Psg potrebbe diventare un asse molto caldo questa estate. Leonardo, che, ha già acquistato Mauro Icardi all’Inter, è come noto molto interessato ad alcuni giocatori rossoneri come Donnarumma, Paqueta e Bennacer.

Come noto, già la scorsa estate il Psg ci ha provato per Donnarumma (decisivo l’incontro nelle prossime settimane che avverrà tra Gazidis e Raiola), proponendo il cartellino di Areola, ma il Milan non ha accettato. Attenzione anche a Bennacer, con i parigini che sarebbero pronti a offrire 30 milioni di euro, ma il club rossonero non ha nessuna intenzione di cederlo anche se sembra confermata la presenza nel suo contratto di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Il Milan, però non resta a guardare. Stando alle ultime indiscrezioni, Thiago Silva, tramite il suo agente, avrebbe chiamato il club rossonero per tornare a giocare a San Siro. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno e dunque sarebbe felice di vestire nuovamente la maglia rossonera, tuttavia l’ingaggio, l’età e i continui acciacchi rendono difficile il suo ritorno al Milan. Thiago Silva in rossonero ha totalizzato 119 presenze e 6 gol.

Non c’è però solo Thiago Silva in scadenza di contratto. C’è anche Tanguy Kouassi, difensore il cui contratto con il Psg è in scadenza a giugno: il club francese ha fatto una proposta importante per il rinnovo, ma l’opzione Milan non è da escludere, anche perchè è uno dei pupilli di Ralf Rangnick,che lo voleva già al Lipsia. Gazidis, però, segue altri due talenti, sempre del Psg: : il difensore Thimothée Pembele e l’attaccante Arnaud Kalimuendo (ha segnato 9 gol in 12 gare con la nazionale Under 18 transalpina). INTANTO IBRAHIMOVIC LANCIA SEGNALI AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>