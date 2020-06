Calciomercato Milan – Il Psg vuole Bennacer: la risposta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente del futuro di Ismael Bennacer, centrocampista che il Milan ha acquistato la scorsa estate dall’Empoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'Equipe, il Psg vuole Bennacer, ma è difficile che l'algerino lasci il Milan nella prossima stagione. Il calciatore ha nel proprio contratto con i rossoneri una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma questa cifra non verrà pagata da Leonardo, soprattutto in questo momento storico legato all'emergenza coronavirus. In più c'è da sottolineare che il Milan vuole cedere Bennacer, a meno di clamorose offerte.