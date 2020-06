Calciomercato Milan – Bennacer, plusvalenza enorme in caso di cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore, dalla Francia, è rimbalzata la notizia di un forte interesse del Manchester City per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan è una precisa richiesta di Pep Guardiola, che avrebbe addirittura contattato telefonicamente il giocatore per spiegargli il progetto. Un’indiscrezione decisamente importante che va di pari passo con la presenza di una clausola rescissoria nel contratto dell’algerino, pari a 50 milioni di euro.

Un retroscena non da poco, visto che il club inglese potrebbe di fatto annullare qualsiasi trattativa sborsando l’intera cifra sopra citata. Bennacer è di sicuro uno dei perni di un Milan in difficoltà e con poche certezze. Perdere l’ex Empoli sarebbe un durissimo colpo tecnico ma, qualora l’operazione andasse in porto, il Diavolo si troverebbe a maturare una plusvalenza monstre.

Bisogna ricordare che il giocatore è arrivato dall’Empoli per soli 16 milioni di euro, il che vuol dire che la sua valutazione, nel giro di pochi mesi, si è addirittura più che triplicata. Un dato di fatto che renderebbe questa cessione un piccolo capolavoro finanziario.

Intanto ci sono importanti novità sul futuro di Gianluigi Donnarumma: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>