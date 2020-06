Calciomercato Milan – Si cerca il partner di Romagnoli: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan del futuro si affiderà ancora una volta ad Alessio Romagnoli. Insieme a lui Gazidis vorrebbe acquistare un giovane di grande qualità per costruire con il capitano rossonero una grande coppia a lungo termine.

Tra l’altro un acquisto si rende necessario anche perchè il futuro di Mateo Musacchio e Leo Duarte è incerto. Il primo difficilmente rinnoverà il contratto con il Milan, in scadenza nel 2021, mentre il secondo non sta dando garanzie dal punto di vista fisico. Da valutare anche il riscatto di Kjaer dal Siviglia (il discorso verrà approfondito a fine campionato). In primo piano c’è il nome di Kouassi, che seguirebbe Rangnick nel caso in cui arrivasse il tedesco: il tecnico lo stima profondamente e dunque il difensore è consapevole che al Mlan avrebbe una grande opportunità da sfruttare.

Non c’è però solo Kouassi nel mirino. Un altro nome caldo è quello di Kristoffer Ajer del Celtic. Il norvegese ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022: l’agenzia Seg, che gestisce il calciatore, sta bussando alle porte di molte società tra cui quella rossonera, che sembra essere molto interessata. A differenza di Kouassi, Ajer non sarebbe a costo zero, e in più c’è da registrare la concorrenza di Arsenal e Leicester. Intanto Rangnick è ormai sempre più vicino: si aspetterà la fine del campionato per annunciare l’arrivo del tedesco e ovviamente il divorzio da Pioli. NON SOLO KOUASSI, SONO ALTRI I GIOCATORI SEGUITI DAL PSG, CONTINUA A LEGGERE >>>