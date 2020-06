Calciomercato Milan – Non solo Thiago: i giocatori seguiti del Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, al Milan interessano diversi giocatori del Psg oltre Thiago Silva (il brasiliano avrebbe chiamato il club rossonero per poter tornare a giocare a San Siro).

In primis c'è Tanguy Kouassi, difensore il cui contratto con il Psg è in scadenza a giugno: il club francese ha fatto una proposta importante per il rinnovo, ma l'opzione Milan non è da escludere, anche perchè è uno dei pupilli di Ralf Rangnick,che lo voleva già al Lipsia. Gazidis, però, segue altri due talenti, sempre del Psg: : il difensore Thimothée Pembele e l'attaccante Arnaud Kalimuendo (ha segnato 9 gol in 12 gare con la nazionale Under 18 transalpina).