Milan, per Ibrahimovic nuovi controlli: ecco quando potrebbe rientrare

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, c’è molta attesa per conoscere le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che è tornato ieri in Italia per sottoporsi a nuovi controlli al polpaccio destro.

La domanda dei tifosi è sempre la stessa: quando tornerà Ibrahimovic in campo? Considerando che sono già passati 10 giorni dallo stop, e considerando che Zlatan si è subito sottoposto a terapie, il fuoriclasse potrebbe rientrare il 7 luglio, cioè nella partita di campionato tra Juventus e Milan che si disputerà alle 21:45. Al momento è solo un'ipotesi, perchè sarà fondamentale capire come verrà assorbita la lesione, ma Ibrahimovic punta i bianconeri.