Bundesliga, André Silva non si ferma più: altro gol in campionato

MILAN NEWS – A fine calciomercato estivo Milan e Eintracht Francoforte hanno chiuso un’operazione che ha portato André Silva in Germania e Ante Rebic in rossonero, entrambi in prestito biennale secco. Una falsa partenza per entrambi che, dopo aver riscontrato alcune difficoltà, si sono rivelati importantissimi per le due squadre. Se ancora il croato non ha avuto la possibilità di confermarsi visto lo stop ancora in vigore in Serie A, il portoghese sta facendo faville in Bundesliga e continua a segnare a raffica, come avvenuto questa sera in occasione del match Werder Brema-Eintracht Francoforte, terminato 0-3. Per André Silva, che ha siglato il gol del momentaneo 1-0, si tratta dell’ottavo gol in campionato, il terzo consecutivo.

